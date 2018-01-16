İntihar saldırılarına karşı ortak fetva

Masum insanların ölümüne neden olan intihar saldırının İslam dinine aykırı olduğunu anlatan fetvaların yer aldığı kitabın tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Hüseyin, din alimlerince intihar saldırılarına karşı verilen fetvanın, terör ve mezhepsel ayrışma nedeniyle yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

PAKİSTAN'DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI

"İNTİHAR, İSLAM DİNİNE AYKIRI"

İntihar eylemlerinin İslam dinine aykırı olduğunun altı çizilen kitapta, hiçbir kimse veya grubun cihat ilan etmeye yetkili olmadığı belirtiliyor.

Ülkede son yıllarda terör olaylarında ciddi düşüş yaşansa da son 15 yıldaki saldırılarda 60 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Terörün Pakistan ekonomisine zararının 120 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.