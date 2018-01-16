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saldırılarına karşı ortak

'da çok sayıda din alimi saldırılarına karşı ortak yayımladı. Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı 'in katılımıyla başkent İslamabad'da düzenlenen programa bin 800'den fazla alim katıldı. Din alimleri intihar saldırılarının haram olduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 16:41
İntihar saldırılarına karşı ortak fetva

Masum insanların ölümüne neden olan saldırının İslam dinine aykırı olduğunu anlatan ların yer aldığı kitabın tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Hüseyin, din alimlerince intihar saldırılarına karşı verilen fetvanın, terör ve mezhepsel ayrışma nedeniyle yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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"İNTİHAR, İSLAM DİNİNE AYKIRI"

İntihar eylemlerinin İslam dinine aykırı olduğunun altı çizilen kitapta, hiçbir kimse veya grubun cihat ilan etmeye yetkili olmadığı belirtiliyor.

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Ülkede son yıllarda terör olaylarında ciddi düşüş yaşansa da son 15 yıldaki saldırılarda 60 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Terörün ekonomisine zararının 120 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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İntihar saldırılarına karşı ortak fetva
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