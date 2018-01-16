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Netanyahu’ya ’de

Giriş Tarihi: 16.1.2018
Netanyahu’ya Yeni Delhi’de protesto
'ın hükümetinin 500 milyon dolarlık Spike anti-tank füzesi anlaşmasının iptali kriziyle gerilen İsrail-Hindistan ilişkileri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun dün başlayan resmi ziyaretiyle tamir edilmeye çalışırken, Netanyahu başkent 'de gösterileriyle karşılaştı. İki ülke ilişkileri, Netanyahu'nun Hindistan'ın başkent tanımama kararını protesto etmesi ve ardından yaşanan askeri anlaşma kriziyle gerilmişti. Hint halkıysa Netanyahu'yu taraftarı gösterilerle karşıladı.
Öte yandan Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin ziyaret öncesi tepki gösterdiği Netanyahu'yu "Hoş geldin dostum" sözleriyle karşılaması, yerel basının" Modi çark etti" eleştirilerine neden oldu.
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Netanyahu’ya Yeni Delhi’de protesto
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