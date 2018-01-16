Netanyahu’ya Yeni Delhi’de protesto

Hindistan
'ın hükümetinin 500 milyon dolarlık Spike anti-tank füzesi anlaşmasının iptali kriziyle gerilen İsrail-Hindistan ilişkileri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun dün başlayan resmi ziyaretiyle tamir edilmeye çalışırken, Netanyahu başkent Yeni Delhi
'de protesto
gösterileriyle karşılaştı. İki ülke ilişkileri, Netanyahu'nun Hindistan'ın Kudüs
başkent tanımama kararını protesto etmesi ve ardından yaşanan askeri anlaşma kriziyle gerilmişti. Hint halkıysa Netanyahu'yu Filistin
taraftarı gösterilerle karşıladı.
Öte yandan Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin ziyaret öncesi tepki gösterdiği Netanyahu'yu "Hoş geldin dostum" sözleriyle karşılaması, yerel basının" Modi çark etti" eleştirilerine neden oldu.