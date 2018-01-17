6 milyar doları vermedi cezaevine gönderildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından 4 Kasım'da 'yolsuzlukla mücadele' adı altında başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 300'e yakında prensten olan Prens El Velid bin Talal'ın tutuklandığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 17 milyar dolarlık kişisel serveti ile ülkesinin en zenginlerinden olan Prens Talal, özgürlüğüne karşı servetinden istenilen 6 milyar doları vermeyi reddetti. Bunun üzerine ise Prens Talal'ın cezaevine gönderildiği kaydedildi. Prens Talal'ın kasım ayından beri tutuldukları Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nden alınarak Al Hair Hapishanesi'ne gönderildiği ileri sürüldü. Tutuklamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Reuters ajansına konuşan üst düzey bir yetkili ise Prens Talal ile pazarlıkların hala sürdüğünü söyledi.

AİLESİ TUTUKLANDIĞINI DOĞRULADI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.