Burada hava -62 derece

Rusya
'nın Kuzey Kutbu'na yakın Sibirya bölgesindeki Oymyakon köyünde hava sıcaklığı eksi 62 derece olarak ölçüldü. Buzdan köyde sokağa çıkanın kirpikleri donuyor, bir daha çalışmaz diye arabalar çalışır halde bekliyor. Kış aylarında sokakta sayılı araç ve birkaç insana rastlanan köy, her yıl olduğu gibi bu yıl da soğuk havayla mücadele ediyor. İnsanların yüzü dışarıda geçirdikleri birkaç dakika sonrası buzul parçalarıyla kaplanırken, halk bir daha çalıştıramayacakları endişesiyle araçlarını sürekli çalışır halde bırakıyor.
-66'DA İNSAN YAŞAYAMIYOR
Dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyde, ocak ayı ortalama sıcaklığı eksi 50 derece olarak bilinirken, bazı köylülerin bu ay eksi 67'yi gördüğü de belirtiliyor. Köyün en son 1933'te eksi 67 dereceyi gördüğü bildirilirken, bunun Kuzey Kutbu'nda insanların yaşadığı bir alanda ölçülen en düşük hava sıcaklığı olduğu ifade ediliyor. Rus yetkililer de insanların yaşayabileceği en düşük hava sıcaklığının eksi 66 olduğunu hatırlatıyor. 1920 ve 1930'larda yabani geyiklerin bahar aylarında eriyen kar sularını içmeye geldiği Oymyakon köyüne, Sovyetler Birliği döneminde insanlar yerleştirilerek sürekli yaşamaları sağlanmış. İnsanların balıkçılıkla geçindiği köyde halk yaşama tutunmak için büyük çaba sarf ediyor. Camların donduğu, bataryaların güç kaybettiği bu köyde kış aylarında cenazelerin defnedilmesi de büyük sorun oluşturuyor.