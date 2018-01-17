Oğlunu içgüdüyle kurtardı

Avustralya
'da 17 yaşındaki oğlu Samuel
eve geç kalınca babası Tony Lethbridge
endişelendi. İçine doğan kötü hisle bir helikopter kiralayan ve aramaya başlayan Tony Lethbridge, oğlunu eliyle koymuş gibi buldu. Samuel'in kaza yaptığı araç, Newcastle'ın kuzeyinde bir bayırın 20 metre aşağısındaydı. Tony Lethbridge, "Orada 5 yıl önce bir kaza olmuştu. Birdenbire aklıma oraya bakmak geldi" dedi. Helikopter havalandıktan 10 dakika sonra bulunan Samuel'in bazı kemiklerinin kırıldığı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.