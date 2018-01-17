Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Oğlunu içgüdüyle kurtardı

Oğlunu içgüdüyle kurtardı

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Oğlunu içgüdüyle kurtardı
'da 17 yaşındaki oğlu eve geç kalınca babası endişelendi. İçine doğan kötü hisle bir helikopter kiralayan ve aramaya başlayan Tony Lethbridge, oğlunu eliyle koymuş gibi buldu. Samuel'in kaza yaptığı araç, Newcastle'ın kuzeyinde bir bayırın 20 metre aşağısındaydı. Tony Lethbridge, "Orada 5 yıl önce bir kaza olmuştu. Birdenbire aklıma oraya bakmak geldi" dedi. Helikopter havalandıktan 10 dakika sonra bulunan Samuel'in bazı kemiklerinin kırıldığı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu içgüdüyle kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN