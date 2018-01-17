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Son Dakika Haberi: İsrail'den flaş açıklama! ABD büyükelçilik binasını...

İsrail Başbakanı Netanyahu, 'deki Amerikan büyükelçilik binasının 2018 içerisinde 'e taşınacağını söyledi. 'dan henüz bir yorum yok. Washington, daha önce yeni elçilik binası inşa etmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 10:33
Son Dakika Haberi: İsrail'den flaş açıklama! ABD büyükelçilik binasını...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin bu yıl içinde büyükelçiliğini 'e taşıyacağını açıkladı.

Füze satmak için Hindistan'ı ziyaret eden Netanyahu, Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararın yıl içinde uygulanacağını gazetecilerle uçakta yaptığı sohbette söyledi.

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Haaretz editörü Noa Landau, ABD lideri Donald Trump'ın Filistinli mültecilere 65 milyon dolarlık yardımı kesmesinden hemen sonra açıklamanın geldiğine dikkat çekiyor.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını 6 Aralık 2017'de duyurmuştu. Washington, daha önce yeni elçilik binasını inşa etmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.

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Son Dakika Haberi: İsrail'den flaş açıklama! ABD büyükelçilik binasını...
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