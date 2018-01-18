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'tan ilginç iddia

'nin Afrin operasyonu için sinyalleri vermesinin ardından Amerika basını, 'nin asıl amacının petrol olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 01:56
New York Times'tan ilginç iddia

'de yayımlanan The gazetesi, ABD'nin sınırında kurmayı planladığı 30 bin kişilik sınır koruma gücünün bölgede 'endişe' ile karşılandığını yazarken bu adımın 'nin daha fazla bölünmesine yol açabileceği yorumunu yaptı. New York Times ABD'nin Suriye'deki asıl hedefini de açık etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇIK DESTEK VERDİ

İç savaşın yaşandığı Suriye'ye barış getireceğini savunan Amerika, bölgeye girdikten sonra terör örgütlerine destek olarak sivil katliamların önünü açtı. Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ABD, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen 'nın Suriye'deki uzantılarına da açık bir şekilde destek verdi.

ABD GAZETESİ YAZDI: 2 YILDIR YATIRIM YAPILIYOR

'li teröristlere yaklaşık 5 bin TIR silah ve mühimmat gönderen Amerika'nın gerçek emellerini The New York Times yazdı. Cumhurbaşkanı 'ın kararlı bir şekilde Afrin'e girileceğini söylemesinden sonra Amerikan basınında çıkan haberde, 2 yıldır bölgeye önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çekildi.

AMERİKA'NIN GÖZÜ SURİYE'DEKİ PETROL YATAKLARINDA

New York Times'ın söz konusu haberinde; "Amerika, 2 yıldır bölgeye ciddi bir şekilde yatırım yapıyordu. Şimdi bir devlet oluşturma amacı var. Bu bölge aslında Suriye'nin en zengin petrol yataklarına sahip." ifadelerine yer verildi.

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New York Times'tan ilginç iddia
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