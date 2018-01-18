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, 'e S-400 sevkiyatına başladı

’nın, 2014'te yapılan anlaşma kapsamında 'e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 10:19
Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Rus askeri-teknik sanayisinden isimsiz bir kaynak tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, 2014'te yapılan anlaşma kapsamında 'e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başlandığı belirtildi.

Sevkiyat kapsamında birer adet kontrol ve radar istasyonu, enerji ve destek ekipmanları, yedek parçalar ve bazı diğer parçaların yer aldığını aktaran kaynak, "Çin'le yapılan anlaşma doğrultusunda S-400'ler için teknoloji transferi veya lisanslı üretim planlanmıyor." dedi.

ile 2014'te imzaladığı anlaşmayla Çin, S-400 sistemlerinin ilk uluslararası alıcısı olmuştu. Sistemlerin ikinci uluslararası alıcısı Türkiye'nin de Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara'da atılmıştı.

Halihazırda sadece Rus ordusunda bulunan S-400 sistemlerinin Çin ve Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve 'a da ihracatı planlanıyor.

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Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı
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