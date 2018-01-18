Toprak altında 33 kafatası!

Çete
kavgaları, uyuşturucu
kartellerinin çatışmaları ve faili meçhul cinayetlerle gündemden düşmeyen Meksika
'da, 33 kafatası bulunan bir toplu mezar
ortaya çıkarıldı. Kafataslarının yakınında, kurbanların vücutlarının gömülü olduğu diğer toplu mezarların bulunabileceği ve bu konuda incelemeler yürütüldüğü öğrenildi. Nayarit eyaletinde bulunan kafa taslarının derin olmayan bir çukura gömüldüğü belirtilirken, bölgenin uyuşturucu çetelerinin sık çatıştığı bölgelerden biri olduğu kaydedildi. Yetkililer, henüz kurbanların kimliklerini tespit edemedi.