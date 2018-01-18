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Toprak altında 33 kafatası!

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Giriş Tarihi: 18.1.2018
Toprak altında 33 kafatası!
Çete kavgaları, kartellerinin çatışmaları ve faili meçhul cinayetlerle gündemden düşmeyen 'da, 33 kafatası bulunan bir ortaya çıkarıldı. Kafataslarının yakınında, kurbanların vücutlarının gömülü olduğu diğer toplu mezarların bulunabileceği ve bu konuda incelemeler yürütüldüğü öğrenildi. Nayarit eyaletinde bulunan kafa taslarının derin olmayan bir çukura gömüldüğü belirtilirken, bölgenin uyuşturucu çetelerinin sık çatıştığı bölgelerden biri olduğu kaydedildi. Yetkililer, henüz kurbanların kimliklerini tespit edemedi.
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Toprak altında 33 kafatası!
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