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akıl sağlığı testini geçti

Giriş Tarihi: 18.1.2018
Trump akıl sağlığı testini geçti
Bir Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde okunan ulusal marşına eşlik etmekte zorlanması ve 'ı anlatan "Ateş ve Öfke" kitabındaki iddialar nedeniyle zihinsel durumu tartışmaya açılan ABD Başkanı Donald , girdiği akıl sağlığı testinden tam not aldı. Trump'ın tetkiklerini gerçekleştiren Doktor Ronny Jackson, "Kendisinin bilişsel yetenekleri ve nörolojik işlevleriyle ilgili kaygı duyacağım hiçbir şey yok" dedi. Dr. Jackson, çok sık biçimde hamburger ve kola gibi zararlı gıdalar tüketen 71 yaşındaki Trump'ın daha az yağlı ürünlerle beslenmesinde ve egzersiz yapmasında fayda olabileceğini söyledi. Trump'a uygulanan akıl sağlığı testinde, başkana saat çizmesi, hayvanların ismini yazması, birbirinden alakasız kelimeleri hatırlaması ve nesneler arasında bağ kurması gibi sorular yöneltildi.



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Trump akıl sağlığı testini geçti
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