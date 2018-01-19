Alev topuna döndü: 52 ölü

Rusya
'nın Samara şehrini Kazakistan
'ın Çimkent şehrine bağlayan yolda dün meydana gelen feci kazada 52 kişi feci şekilde can verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin hemen hepsinin, Rusya'ya çalışmaya giden Özbekistan vatandaşları olduğu öğrenildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın yerel saatle dün 10.30 civarında yaşandığı, otobüsten sadece 5 kişinin kaçmayı başarabildiği kaydedildi. Otobüsün neden aniden alev aldığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Özbek yetkililerin de olayın yaşandığı alana gittiği öğrenildi. Rusya'yı Özbekistan'a bağlayan 2 bin 200 kilometrelik otoyolda gerçekleşen olayda, Macar yapımı Ikarus marka otobüsün kısa devre yaparak alevlerin aniden yayıldığı ve yolcuların kaçmasına fırsat tanımadığı tahmin ediliyor. Ekim ayında da aynı yoldan Rusya'ya çalışmaya giden Özbek işçilerin bulunduğu bir otobüse tren çarpmış 17 kişi yaşamını yitirmişti. ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, feci kazayla ilgili telefonla aradığı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e taziyelerini iletti. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan'ın acılarını paylaştıklarını ifade etti. DIŞ HABERLER