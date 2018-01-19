Almanya'da, aşırı sağcı AfD milletvekili komisyona seçilemedi

PKGr komisyonu seçimleri için mecliste yapılan oylamada, Reusch 210 oyda kaldı.

AfD'li milletvekili, gerekli olan 355 oya ulaşamadığından komisyonda bu partiden üye yer almadı.

Komisyona, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden 3, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) 2, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti ve Yeşillerden 1'er milletvekili seçildi.

Federal Meclis Başkan Vekili Thomas Oppermann, Reusch'un seçilememesiyle 9 üyesi olması gereken komisyonun eksik kaldığını ve uygun bir zamanda bir üye için yeniden seçim yapılacağını kaydetti.

Öte yandan 92 sandalyeye sahip AfD milletvekilleri Reusch'un seçilememesine tepki gösterdi.

Federal Meclis'te daha önce de AfD'nin adayı Albrecht Glaser, yeterli oyu alamayınca Federal Meclis başkan yardımcılığına seçilmemişti.