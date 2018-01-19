Assange yalan haber ödülünü açıkladı darbeci NBC

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber ödülleri" listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından yayımladığı mesajla paylaşan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange birinciliği Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimini destekler nitelikte yayın yapan Amerikan NBC televizyonunun alması gerektiğini söyledi. "Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok" ifadesini kullanan Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı" değerlendirmesinde bulundu. 15 Temmuz gecesi NBC, "üst düzey bir ABD'li askeri kaynağa dayandırarak, Erdoğan'ın Almanya'ya iltica etmeye çalıştığı" iddiasını duyurmuştu. Söz konusu yalan tweet silinse de NBC'den bu konuda bir özür gelmemişti. Yanlış bilgi içeren tweet aralarında Washington Post'un da olduğu önde gelen yabancı basın kuruluşlarının haberlerinde kullanılmıştı.

BİRİNCİLİK NEW YORK TIMES'IN

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Yalan Haber Ödülleri"ni kimlerin kazandığı listesi ise Cumhuriyetçi Parti'nin internet sitesinde yayımlandı. Trump'ın toplam 11 haberden oluşan listesinin birinci sırasında New York Times'dan Paul Krugman'ın haberi yer aldı. Krugman'ın Trump'ın başkan seçildiği gün yayımlanan haberinde, ekonominin yeni başkan tarafından düzeltilemeyeceği öne sürülüyordu. Listede ayrıca CNN, Washington Post, TIME, ABC ve Newsweek'te yayımlanan ve geçmişte Trump tarafından "taraflı ve yanlış habercilik" suçlaması yöneltilmiş olan çeşitli haberler de yer aldı. Trump'ın ilgili linki Twitter'da paylaşmasının ardından Cumhuriyetçi Parti'nin web sitesi yoğun ilgiden ötürü kısa süreliğine çöktü.

AA'NIN HABERİNİ PAYLAŞTI

?WIKILEAKS kurusucu Julian Assange, yalan haber birinciliği ile mesajında, Anadolu Ajansı'nın (AA) 26 Temmuz 2016 tarihli "Türkiye NBC'den yalan Erdoğan haberi için özür dilemesini talep etti" başlıklı haberini de paylaştı. Çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange yaklaşık 6 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyor. İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için elçiliğe sığındı.