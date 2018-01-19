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Saldırıya uğrayan camiye dayanışma ziyareti

'da farklı dinlerin mensupları, başkent Amsterdam'da dün saldırı düzenlenen 'ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 23:28
Saldırıya uğrayan camiye dayanışma ziyareti

Müslümanları ve Yahudileri bir araya getiren Salaam Shalom Vakfınca düzenlenen ziyarette, farklı dinlerin mensupları ve vakıf yöneticileri camiyi ziyaret ederek, cemaate çiçek ve hediye verdi.

Vakıf adına konuşma yapan basın sözcüsü Ben Ahmed, yapılan eylem nedeniyle adeta şok olduklarını ve olayın kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Ahmed, "Böyle bir eylemi ne Amsterdam, ne ne de dünyanın hiç bir yerinde kabul etmiyoruz. Herkesi, korku ve nefrete karşı direnerek, sevgiyi, dostluğu ve saygıyı yaymaya davet ediyoruz." dedi.

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Saldırıya uğrayan camiye dayanışma ziyareti
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