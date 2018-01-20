Bakan Çelik, AB’ye rest çekti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, İngiliz Reuters haber ajansının sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, AB'nin Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirirken, "Eğer tutumları bu şekilde devam ederse, şu andaki mesajları vermeyi sürdürürlerse Avusturya dönem başkanlığını yok hükmünde sayacağız. Daha pozitif bir tavra dönerlerse tabii ki bizden de aynı pozitif tutumu göreceklerdir" diye konuştu. Bakan Çelik, "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini keseriz ama Türkiye'ye bir anlaşma öneririz, işte göçmen konusunda para veririz, terörle mücadele konusunda işbirliği yaparız' gibisinden bir yaklaşımla ister adına imtiyazlı ortaklık denilsin, ister başka bir şey denilsin Türkiye o anlaşmanın içinde ne var diye bile bakmayacaktır, kapağını açmadan geri gönderecektir. O teklif AB'ye aynen iade edilecektir" dedi.

BRÜKSEL'E GİDİYOR

Türkiye ile AB arasında bir devlet başkanları zirvesi düzenlenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Bulgaristan dönem başkanlığı buna sıcak bakıyor ama Komisyon Başkanı Juncker 'Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bundan emin değilim' gibisinden bir açıklama yaptı. Bu meseleler konuşulmalıdır" dedi. Çelik, önümüzdeki hafta AB yetkilileri ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşeceğini, hem zirve konusunu hem de ilişkilerin diğer boyutlarını görüşeceğini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda AB'den daha aktif destek beklediğini belirten Çelik, "Bakın Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarından Türkiye'ye taciz atışları yapılıyor. AB bu konuda ne diyor duymak istiyorum. Niye Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etmiyor?" diye sorguladı.