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Erdoğan devreye girdi Doğu Guta’dan 700 yaralı tahliye edildi

Giriş Tarihi: 20.1.2018
Erdoğan devreye girdi Doğu Guta’dan 700 yaralı tahliye edildi

'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri neticesinde, 5 yıldır rejiminin kuşatması altında insani erişimin tamamen kesildiği Doğu Guta'da bulunan 700 hasta ve yaralı 'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Şam'ın doğusundaki bölgede 400 binden fazla sivil bulunuyor. Rejim ablukası, tıbbi yardıma muhtaç sivillerin bölgeden tahliyesine dahi yakın zamana kadar izin vermiyordu. Suriye'deki 4 gerginliği azaltma bölgesinden biri olmasına rağmen, rejimin Doğu Guta'ya saldırıları ise devam ediyor. Rus tarafı, Türk makamları ile temasa geçerek, 16 Ocak itibarıyla yaklaşık 700 hasta ve yaralının Doğu Guta'dan tahliye edildiğini bildirdi.

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Erdoğan devreye girdi Doğu Guta’dan 700 yaralı tahliye edildi
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