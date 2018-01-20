Erdoğan devreye girdi Doğu Guta’dan 700 yaralı tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri neticesinde, 5 yıldır Suriye rejiminin kuşatması altında insani erişimin tamamen kesildiği Doğu Guta'da bulunan 700 hasta ve yaralı Şam'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Şam'ın doğusundaki bölgede 400 binden fazla sivil bulunuyor. Rejim ablukası, tıbbi yardıma muhtaç sivillerin bölgeden tahliyesine dahi yakın zamana kadar izin vermiyordu. Suriye'deki 4 gerginliği azaltma bölgesinden biri olmasına rağmen, rejimin Doğu Guta'ya saldırıları ise devam ediyor. Rus tarafı, Türk makamları ile temasa geçerek, 16 Ocak itibarıyla yaklaşık 700 hasta ve yaralının Doğu Guta'dan tahliye edildiğini bildirdi.

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