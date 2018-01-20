Mark Zuckerberg’den aile fotoğrafı

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
'in büyük kızı Max anaokuluna başladı. 33 yaşındaki girişimci eşi Priscilla Chan ile iki yaşındaki kızlarını anaokulunun ilk günü uğurlarken çekilmiş fotoğraflarını "Çok çabuk büyüyorlar" notuyla paylaştı. Aile fotoğrafı büyük beğeni toplarken, sosyal medya kullanıcıları çiftin kızlarını anaokuluna göndermekte zorlandığını ileri sürdü. Zuckerberg ve Chan çiftinin iki kız çocuğu bulunuyor. Çift, dört ay önce August isimli bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti.