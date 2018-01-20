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’den aile fotoğrafı

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Giriş Tarihi: 20.1.2018
Mark Zuckerberg’den aile fotoğrafı
Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu 'in büyük kızı Max anaokuluna başladı. 33 yaşındaki girişimci eşi Priscilla Chan ile iki yaşındaki kızlarını anaokulunun ilk günü uğurlarken çekilmiş fotoğraflarını "Çok çabuk büyüyorlar" notuyla paylaştı. Aile fotoğrafı büyük beğeni toplarken, sosyal medya kullanıcıları çiftin kızlarını anaokuluna göndermekte zorlandığını ileri sürdü. Zuckerberg ve Chan çiftinin iki kız çocuğu bulunuyor. Çift, dört ay önce August isimli bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti.
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Mark Zuckerberg’den aile fotoğrafı
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