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‘Terör örgütüne desteği sona erdirin’

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. Mcmaster'la dün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Kalın, terör örgütü /'ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kalın ve McMaster 'ın toprak bütünlüğü ve istikrarının bölge için önemini teyit ederken, güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla 'nin komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kaldı.

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‘Terör örgütüne desteği sona erdirin’
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