‘Terör örgütüne desteği sona erdirin’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. Mcmaster'la dün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Kalın, terör örgütü YPG/PYD'ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kalın ve McMaster Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarının bölge için önemini teyit ederken, güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla Suriye'nin komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kaldı.

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