ABD hükümeti kapanmaya doğru gidiyor

Amerikan federal hükümeti bir kez daha bütçe krizi nedeniyle "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi bu gece doluyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 2018 mali yılının dördüncü geçici bütçe tasarısını dün gece 197'ye karşı 230 oyla kabul etmişti ancak tasarının Kongrenin diğer kanadı Senatodan geçmesi için Demokratların desteği gerekiyor.

Demokrat senatörler ise ülkeye küçük yaşta yasal olmayan yollardan giren göçmenleri koruyan DACA isimli programın kalıcı hale getirilmemesi halinde geçici bütçe tasarısını desteklememeye kararlı görünüyor.

Tasarıya karşı çıkan birkaç Cumhuriyetçi senatörün de olabileceği tahmin ediliyor. 100 sandalyeli Senatoda 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senatodan geçmesi için 60 "evet" oyu gerekiyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların, federal hükümetin geçici olarak "kepenk kapatmasına" yaklaşık 6 saat kalmasına karşın bütçe konusunda anlaşmaya varamaması, başta kamu çalışanları olmak üzere halkı endişelendiriyor.

TRUMP'IN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ HÜKÜMETİN KAPANMASIYLA GÖLGELENECEK

Kongre gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı 20 Ocak'tan itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak.

20 Ocak 2018, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümü olması bakımından da önemli bir tarih olarak dikkati çekiyor. Trump, daha önce Florida'da geçirmeyi planladığı birinci başkanlık yıl dönümünü, bütçe krizini nedeniyle başkent Washington'da geçirme kararı aldı.

Gün içinde Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuch Schumer ile bir araya gelen Trump'ın, Kongre'nin Cumhuriyetçi liderleri Paul Ryan ve Mitchell McConnell ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Taraflar son ikna çabalarına karşın anlaşmaya varamaz ve geçici bütçe tasarısı Kongreden en geç bu gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmezse 320 milyonu aşkın Amerikalı'ya hizmet veren federal hükümet, bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak.

24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı 16 gün işlerine gidememiş, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim 2013'te sona ermişti.