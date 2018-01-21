Kabil’de beş yıldızlı otele kanlı baskın

Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de beş yıldızlı otele silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre dün 21.00 sıralarında 4 kişi oldukları bildirilen saldırganlar Intercontinental Otel'e baskın düzenledi. Aralarında bir intihar bombacısının da yer aldığı saldırganların sivillerin üzerine el bombaları atıp, otomatik silahlarla ateş ettiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırganların mutfakta saklandıktan sonra harekete geçerek otelin bazı bölümlerini de ateşe verdiğini kaydetti. Bölge sakinleri olay yeri ve çevresinde çok sayıda ambulans ve polisin kordon altında beklediğini belirtti. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish, özel kuvvetlerin misafirleri rehin alan saldırganlara müdahale ettiğini açıkladı. Najib Danish, bazı ziyaretçilerin otel içinde güvenli bir bölgeye alındığını ve güvenlik görevlilerinin otelin içinde saldırganları etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.
Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çıkan çatışmada bir saldırganın öldürüldüğü öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, görgü tanıkları 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca yaralının olduğunu bildirdi.
Aynı otelde 2011'de Taliban
'ın gerçekleştirdiği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı iki gün önce vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış; Afganistan'ın Kabil kentindeki otellere bir saldırı gerçekleşebileceğini söylemişti.