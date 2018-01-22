Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak"

" iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak"

Avrupa Birliği () Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için daha fazla çaba sarf edeceğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 11:39
AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak

'nin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına konuşan Mogherini, toplantının ana gündem maddelerinin Libya ve Filistin olacağını söyledi.

AB dışişleri bakanlarının Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geleceğini aktaran Mogherini, AB'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılması için ne yapabileceğini ele alacağını belirtti.

"AB İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALARINI ARTIRACAK"

Bu çerçevede AB'nin girişimiyle Filistin'e uluslararası yardımı koordine eden Geçici İrtibat Komitesinin (AHLC) Brüksel'de olağanüstü toplanacağını ifade eden Mogherini, "AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak" dedi.

Mogherini, AB, Arap dünyası ve Birleşmiş Milletlerin () Kudüs'ün statüsüne ilişkin sorunun tek gerçekçi çözümünün Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasıyla çözüleceğine inandığını kaydetti.

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Ürdün'le yakın irtibat içinde olduklarını söyleyen Mogherini, bu çerçevede şubat ayında temaslar için Arap Birliğinden bakanların Brüksel'e gelebileceğini duyurdu.

Mogherini, Libya'daki son durum hakkında ise BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame'den bilgi alacaklarını belirterek Libya'ya sadece göç konusunda değil genel anlamda eğilmenin önem taşıdığını belirtti.

AB'den Filistin'e Kudüs güvencesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN