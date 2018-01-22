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, 'ı "haritadan sildi"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin () 'dan 520 milyon dolara isim hakkını alarak kurduğu Louvre Müzesi'ndeki 'ın yer almadığı harita ortalığı karıştırdı. Müzedeki harita "kasıtsız bir hata" açıklamasının ardından sergiden kaldırıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 21:52
BAE, Katar'ı haritadan sildi

Müzeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haritadaki dikkatsizliğin, "kasıtsız bir hatadan" kaynaklandığı belirtilerek, haritanın ivedilikle değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yolları temsil ettiği belirtilen haritanın eski bir vazoyla değiştirildiği ifade edildi.

"KATAR'IN TAMAMEN HARİTADAN SİLİNDİĞİ"NE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Washington Institute isimli düşünce kuruluşundaki Körfez Uzmanı Simon Henderson'ın makalesinde, 'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "'ın tamamen haritadan silindiği"ne dikkat çekilmişti.

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Katar ile arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki gerginliği daha da tırmandırmıştı.

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BAE, Katar'ı "haritadan sildi"
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