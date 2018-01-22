BAE, Katar'ı "haritadan sildi"

Müzeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haritadaki dikkatsizliğin, "kasıtsız bir hatadan" kaynaklandığı belirtilerek, haritanın ivedilikle değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yolları temsil ettiği belirtilen haritanın eski bir vazoyla değiştirildiği ifade edildi.

"KATAR'IN TAMAMEN HARİTADAN SİLİNDİĞİ"NE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Washington Institute isimli düşünce kuruluşundaki Körfez Uzmanı Simon Henderson'ın makalesinde, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiği"ne dikkat çekilmişti.

KATAR, BAE'Yİ İKİNCİ KEZ BMGK'YE ŞİKAYET ETTİ

Katar ile BAE arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki gerginliği daha da tırmandırmıştı.