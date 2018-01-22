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Son dakika: 'nın BMGK çağrısına 'dan sert tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin "'nın operasyonu çok yakından takip ettiği belirtildi. Ayrıca sözcü 'nın BMGK çağrısına da yanıt vererek, "Tek taraflı ve çifte standarttır. Türkiye ile temas halindeyiz." ifadelerine yer verdi

Giriş Tarihi: 22.1.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 13:21
Son dakika: Fransa'nın BMGK çağrısına Rusya'dan sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Kremlin'den bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, 'nın operasyonu çok yakından takip ettiği belirtildi.

Peskov, Rusya'nın Türk ve Suriyeli liderlerle temas halinde olduğunu söyledi.

ABD'NİN HAREKETLERİ PROVOKASYONDUR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' yorumunda bulundu. Moskova yönetimi daha önceki açıklamalarında, ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların Türkiye'yi kızdırdığı yorumunda bulunulmuştu.

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Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki

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Son dakika: Fransa'nın BMGK çağrısına Rusya'dan sert tepki
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