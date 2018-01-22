Son dakika: Fransa'nın BMGK çağrısına Rusya'dan sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Kremlin'den bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın operasyonu çok yakından takip ettiği belirtildi.

Peskov, Rusya'nın Türk ve Suriyeli liderlerle temas halinde olduğunu söyledi.

ABD'NİN HAREKETLERİ PROVOKASYONDUR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' yorumunda bulundu. Moskova yönetimi daha önceki açıklamalarında, ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların Türkiye'yi kızdırdığı yorumunda bulunulmuştu.

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