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Soçi'ye davet edildi

resmi sözcüsü ülkesinin Soçi'deki kongresine davet edildiğini duyurdu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 18:34
Mısır Soçi'ye davet edildi

'nın Soçi kentinde yapılması beklenen 'ne 'ın davet edildiği bildirildi.

Mısır resmi sözcüsü Ahmed yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya yönetimi, Suriye krizi ile ilgili Soçi'de yapılacak konferansa Mısır'ı da davet etti." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Mısır'ın Suriye ile ilgili tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatan Ebu Zeyd, ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını garanti eden ve halkın taleplerini karşılayan bir siyasi çözümden yana olduğunu vurguladı.

Ebu Zeyd, Mısır'ın daveti kabul edip etmediğine ilişkin ise herhangi bir ifade kullanmadı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, iki gün önce yaptığı açıklamada Rusya, ve 'ın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak ülkelerin listesi konusunda görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi şehrinde toplanması için anlaşmıştı.

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Mısır Soçi'ye davet edildi
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