ABD Senatosu geçici bütçeyi onayladı, hükümet yeniden açılacak

ABD Senatosu, üç gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen "kapanan" federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısı, Senato'dan 18'e karşı 81 oyla geçti.

TARİHTE İLK KEZ KAPANMIŞTI

Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz Sarayı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümetin, yeniden tam olarak faaliyete geçmesi için ABD Temsilciler Meclisi'nin de tasarıyı onaylaması gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın hafta sonu yaptığı açıklamada, Senato'dan geçecek yeni bir bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde onaylanacağını bildirmişti.

Bu nedenle, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kısa süre içinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece, harcama yetkisi bulunmadığı için son üç gündür hayati hizmetler dışında kalan faaliyetlerini gerçekleştiremeyen Amerikan federal hükümeti, 23 Ocak'tan itibaren yeniden açılacak.

TRUMP DEMOKRATLARI SUÇLADI

Başkanı Donald Trump ise hükümetin kepenk kapatması ile ilgili olarak demokratları suçladı. Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında, "Demokratlar kendi aşırı sol görüşlerine dayalı olarak hükümetimizi kapattılar. Cumhuriyetçiler ordumuz ve sınır güvenliğimiz için uğraşırken, Demokratlar yasadışı göçmenlerin ülkemize akın etmelerini istiyorlar" dedi.