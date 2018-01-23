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: 'dan flaş açıklaması

"'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:56
Son dakika: Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması

Sözcüsü Sarah Sanders, 'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği harekatla bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Sanders, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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SANDERS'TAN "DEAŞ'LA MÜCADELEYE" VURGU
Sanders, Afrin'de şiddetin artmasının "DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi için gösterilen uluslararası çabalarda dikkatleri dağıtabileceği" değerlendirmesinde de bulundu.

DEAŞ ve El Kaide'nin bölgede yeniden canlanmaması için alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Sanders, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi askeri eylem ve söylemlerini sınırlamaya, operasyonlarının alan ve süresinin sınırlı olduğundan ve ayrıca insani yardımların devam ettiğinden emin olmaya ve sivil kayıplarından kaçınmaya teşvik ediyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Zeytin Dalı Harekatı: Arkaplan

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Son dakika: Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması
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