Bozdağ'dan ABD'nin 'işbirliği' mesajına yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugün art arda yaptığı açıklamalarda verdiği "işbirliği ve birlikte çalışma" mesajına Ankara'dan yanıt geldi.

"SİLAHLARI TOPLAYIN"

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Bekir Bozdağ, konuyla ilgili bir soruya, "iş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır" şeklinde yanıt verdi.

TILLERSON NE DEMİŞTİ?

Tillerson bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini ifade etmişti.