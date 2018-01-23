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Bozdağ'dan ABD'nin 'işbirliği' mesajına yanıt

Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü , ABD'nin bugün verdiği 'bölgede işbirliği' mesajına yanıt verdi. Bozdağ, 'silahları toplayın' dedi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 20:42 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:58
Bozdağ'dan ABD'nin 'işbirliği' mesajına yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugün art arda yaptığı açıklamalarda verdiği "işbirliği ve birlikte çalışma" mesajına 'dan yanıt geldi.

"SİLAHLARI TOPLAYIN"

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan , konuyla ilgili bir soruya, "iş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır" şeklinde yanıt verdi.

TILLERSON NE DEMİŞTİ?

Tillerson bugün yaptığı açıklamada, 'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini ifade etmişti.

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Bozdağ'dan ABD'nin 'işbirliği' mesajına yanıt
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