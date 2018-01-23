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'nın Delattre: ve 'deki trajedi kabul edilemez

'nın Delattre, "Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin yaşandığı ve . Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:59
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre: Doğu Guta ve İdlib'deki trajedi kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, daha önceden planlanan kapalı oturumda, İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'ın 'ye yaptığı ziyaretin sonuçlarını görüşmek üzere toplandı.

'nın BM François Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Lowcock'un Konseyi ziyareti ve Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgilendireceğini belirtti.

Delattre, "Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin yaşandığı ve ve bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

Suriye'deki son gelişmeleri de görüşeceklerini anlatan Delattre, Konsey'deki toplantının Viyana'da yapılacak Suriye görüşmeleri öncesinde de önemli olduğunu ifade etti.

Delattre, sahadaki durumun kabul edileyeceğini ve sahada ne kadar istikrar sağlanırsa Viyana'daki görüşmelere de o kadar daha iyi bir ortam hazırlanmış olacağını vurguladı.

'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise insani felaketin yaşandığı Suriye'ye BM'nin insani yardım ulaştırabilmesi konusunda BMGK'nin Lowcock'un çalışmalarını desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Skoog, Suriye'de her türlü askeri gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

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Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre: Doğu Guta ve İdlib'deki trajedi kabul edilemez
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