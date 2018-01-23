Londra'nın merkezinde doğalgaz sızıntısı

Kentin ünlü Trafalgar Meydanı'na bağlanan Strand Caddesi, yerel saatle 02.00'de bölgede tespit edilen doğalgaz sızıntısı dolayısıyla kapatıldı.

Bölgede bulununan bir gece kulübünden yaklaşık bin 500 kişi tahliye edilirken, Londra itfaiyesi ve polis çevrede geniş güvenlik kordonu oluşturdu.

Gaz seviyesinin halen yüksek seviyede olduğu bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.

Olay yerine yakın metro istasyonu Charing Cross da ulaşıma kapatıldı.

Gaz sızıntısının yaşandığı bölge başta Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık olmak üzere İngiliz hükümet binalarına da yakın bir noktada bulunuyor. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın karargahı da bölgede yer alıyor.