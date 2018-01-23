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Otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü

’da ın neden olduğu felakette bir yolcu otobüsü toprak altında kaldı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü
ülkesi 'nın Ekvador sınırı yakınlarında etkili olan şiddetli yağmur yüzünden toprak kayması meydana geldiği, toprağın altında kalan hareket halindeki bir yolcu otobüsünde 13 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ÖLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK
Olayın, Tumaco ile Pasto şehirlerini birbirine bağlayan otoyoldaki Şeytan Burnu denen mevkide meydana geldiği kaydedildi. Heyelan yüzünden yer değiştiren tonlarca toprağın otobüsün üzerine yığıldığı, otobüsün de şarampole yuvarlandığı açıklandı. Toprak altında kalan otobüste ölenlerin arasında iki kadın iki de çocuğun bulunduğu kaydedildi. Yaşamını yitiren yolculardan bir kısmının toprak altında kalarak boğulduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler lar nedeniyle zor anlar yaşıyor.
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Otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü
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