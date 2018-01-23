Otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü

Güney Amerika
ülkesi Kolombiya
'nın Ekvador sınırı yakınlarında etkili olan şiddetli yağmur yüzünden toprak kayması meydana geldiği, toprağın altında kalan hareket halindeki bir yolcu otobüsünde 13 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. ÖLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK
Olayın, Tumaco ile Pasto şehirlerini birbirine bağlayan otoyoldaki Şeytan Burnu denen mevkide meydana geldiği kaydedildi. Heyelan yüzünden yer değiştiren tonlarca toprağın otobüsün üzerine yığıldığı, otobüsün de şarampole yuvarlandığı açıklandı. Toprak altında kalan otobüste ölenlerin arasında iki kadın iki de çocuğun bulunduğu kaydedildi. Yaşamını yitiren yolculardan bir kısmının toprak altında kalarak boğulduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler şiddetli yağış
lar nedeniyle zor anlar yaşıyor.