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'dan flaş Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle Cenevre görüşmelerinin işleyişinin destekleneceğini belirterek, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik." dedi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:58
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Lavrov, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SOÇİ'DEKİ TEMEL AMAÇ..."

Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin temel amacının, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre sürecinin daha etkin bir hale getirilmesi olduğuna işaret eden Lavrov, "Böylelikle, bütün Suriyelilerin arasındaki diyalog, herkesin beklediği sonuçları getirebilecek." diye konuştu.

Soçi'de, Suriye toplumunun hem hükümet hem de muhalefet temsilcilerinin bir çatı altında toplamaya çalışacaklarını anlatan Lavrov, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik." dedi.

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"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"

'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, önceki gün yaptığı açıklamada Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak ülkelerin listesi konusunda görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
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