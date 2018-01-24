ABD’den PYD’ye: Afrin’e giderseniz ortaklık biter

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon
) Suriye
'nin kuzeydoğusundaki PYD
/YPG
unsurlarının Afrin'e destek için hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceğini açıkladı. Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Biz DEAŞ
'a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağlıyoruz. Eğer özellikle DEAŞ'a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler. Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, 'artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin'deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz' derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Rusya'yı iki NATO müttefiki ülkenin arasını açmakla suçladı.