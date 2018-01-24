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Bağırsağından 1.7 metre uzunluğunda kurt çıktı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018
ABD'de bir adamın suşi sevgisi kâbusla sonuçlandı. Kaliforniya Üniversitesi Hastanesi'ne gelen adam, kurdu için ne yapılması istediğini sordu. Adamın sorununu dinleyen yetkililer, beraberinde getirdiği torbanın içindeki 1.7 metre uzunluğundaki bağırsak kurdunu gördü. Adam kurdun bağırsağından düştüğünü anlatırken, doktorlar kurdun uzunluğunu görünce şaşkına döndü. Adam, hemen her gün suşi yediğini, suşisini somon balıklı tercih ettiğini söyledi. Doktorlar, çiğ et tüketiminin bağırsaklarda kurt yetişmesine neden olabileceğini belirtti.
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Bağırsağından 1.7 metre uzunluğunda kurt çıktı
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