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Eş-Şebab'ın kaçırdığı çocuklar kurtarıldı

'de, terör örgütü Eş-Şebab tarafından zorla savaştırılmak için kaçırılan 35 çocuğun kurtarıldığı bildirildi. Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali hükümetinin, çocukların militan olarak savaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğinin altı çizildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 00:17
Eş-Şebab'ın kaçırdığı çocuklar kurtarıldı

Çocukların koruma altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu çocukların rehabilitasyonu, onların uzun vadedeki psikolojik ve zihinsel sağlıkları için çok büyük önem arz ediyor. hükümeti, çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BM RAPORU

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ocak 2017'de BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, Somali'de son yıllarda çok sayıda çocuğun Eş-Şebab örgütünce asker olarak kullanıldığı belirtiliyor. Raporda, çocukların cephe hattına sürüldüğü de vurgulanıyor.

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TERÖR ÖRGÜTLERİ ÇOCUKLARI KULLANIYOR

BM raporunda, Somalili çocukların örgüt tarafından eğitim ve iş imkanı vaatleriyle kandırıldığı, aynı zamanda casus olarak ve patlayıcı maddelerle cephane taşınmasında da kullanıldığı kaydediliyor.

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Eş-Şebab'ın kaçırdığı çocuklar kurtarıldı
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