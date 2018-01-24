Eş-Şebab'ın kaçırdığı çocuklar kurtarıldı

Çocukların koruma altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu çocukların rehabilitasyonu, onların uzun vadedeki psikolojik ve zihinsel sağlıkları için çok büyük önem arz ediyor. Somali hükümeti, çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BM RAPORU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ocak 2017'de BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, Somali'de son yıllarda çok sayıda çocuğun Eş-Şebab örgütünce asker olarak kullanıldığı belirtiliyor. Raporda, çocukların cephe hattına sürüldüğü de vurgulanıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ ÇOCUKLARI KULLANIYOR

BM raporunda, Somalili çocukların örgüt tarafından eğitim ve iş imkanı vaatleriyle kandırıldığı, aynı zamanda casus olarak ve patlayıcı maddelerle cephane taşınmasında da kullanıldığı kaydediliyor.