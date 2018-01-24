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Fransız polisi gösteri yapmak isteyen / yandaşlarına izin vermedi

'da terör örgütü yandaşları, ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yapmalarına polis tarafından izin verilmeyince Paris'in Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti. Afrin'de terörist unsurlara gerçekleşen operasyon sonrasında yandaşları Avrupa'da provakatif eylemlere başlamış dün de Hollanda'da bir camiye saldırıda bulunmuşlardı.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 13:27
Fransız polisi gösteri yapmak isteyen PYD/PKK yandaşlarına izin vermedi

Fransız polisi, ABD'nin Paris Büyükelçiliği önünde toplanarak gösteri yapmak isteyen terör örgütü / yandaşlarına izin vermedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başkent Paris'teki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan terör örgütü yandaşları gösteri yapmak istedi.

GÖSTERİCİLER METRO İSTASYONUNU İŞGAL ETTİ

Polisin gösteri yapmalarına izin vermediği yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, bunun üzerine Paris'in 10. bölgesine geçerek Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti.

Metro istasyonu girişinde toplanan grubu çembere alan polisler, bu kişilerin etrafa zarar vermelerini engelledi. Bir süre bekleyen terör örgütü PYD/PKK yandaşları, daha sonra dağıldı.

Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları, son günlerde Hollanda'da bir, Almanya'da ise iki camiye saldırı düzenlemişti.

Fransız polisi gösteri yapmak isteyen PYD/PKK yandaşlarına izin vermedi

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Fransız polisi gösteri yapmak isteyen PYD/PKK yandaşlarına izin vermedi
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