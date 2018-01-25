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'de Mayon dağı sönmüyor! 85 bin kişi tahliye edildi

İlk defa 13 Ocak'ta patlayan 2 bin 462 metre yüksekliğindeki Mayon yanardağı son 24 içinde 6 defa daha gürültülü patladı. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısı ise 85 bini geçti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 11:55
Filipinler'de Mayon dağı sönmüyor! 85 bin kişi tahliye edildi

Mayon'un gürültülü patlama ve lav püskürmesi bölgedeki insanların can güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle tahliye edilenlerin sayısı 85 bini geçti. Resmi kayıtlara göre, Mayon yanardağı 24 Ocak sabahıyla 25 Ocak sabahı arasında geçen bir gün içinde 6 gürültülü patlama ve lav püskürmesi meydana geldi.

Mayon yanardağının patlaması sebebiyle 11 milletlerarası 50 mahalli hava seferi iptal edildi.

Yanardağ ve Sismoloji Merkezince Mayon yanardağında son 24 saatte 6 şiddetli gürültülü patlama meydana geldiği, Mayon'ın 58 dakika süreyle lav püskürdüğü kaydedildi. Dağın püskürttüğü lav 500 metre, kül ve duman da 5 kilometre yüksekliğine ulaştı. Yanardağdan dün bin 250 sülfür diyoksitin çıktığı kaydedildi.

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Filipinler'de Mayon dağı sönmüyor! 85 bin kişi tahliye edildi
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