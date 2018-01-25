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Kamçatka'da 6.2 büyüklüğünde

Rusya'nın açıklarında 6.2 büyüklüğünde oldu.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 09:19
Kamçatka'da 6.2 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Komandorskiye Ostrova açıklarında meydana gelen in derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.


Verilere göre, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndaki Stary kentine uzaklığı 267 kilometre olarak belirlendi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi Salı günü de, Alaska'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuş, daha sonra depremin büyüklüğünü "8.2"ye, son olarak da "7.9"a revize etmişti. Merkez, Çarşamba günü de, yine aynı bölgede bulunan Japonya'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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Kamçatka'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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