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krizinin yıl dönümünde karşıtı açıklamalar yaptı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 'nda karşıtı açıklamalar yaptı. Çipras skandal ifadeler kullanarak "Avrupalı ortaklarının Türkiye gibi "agresif" bir komşu ile yaşamanın zorluklarını her zaman anlayamadıklarını" söyledi. Çipras'ın Türkiye karşıtı açıklamalarının krizinin yıl dönümüne denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 10:40
Kardak krizinin yıl dönümünde Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı!

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, karşıtı açıklamalarda bulundu. Davos'ta düzenlenen 'nda konuşan Çipras, "Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi 'agresif' komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor" dedi.

"ASKERİ HAMLELER YAPAN BİR KOMŞUYLA UĞRAŞTIK"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan mülteci gerilimi devam ederken, Çipras mülteci krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Çipras, "Göreve geldiğimde sadece Yunanistan tarihinin en büyük ekonomik krizi ve mülteci krizi yoktu, aynı zamanda Ege'de tahmin edilemeyen saldırgan askeri hamleler yapan bir komşuyla uğraştık" dedi.

Lüksemburg ya da Hollanda gibi ülkeler için agresif olmak kolay çünkü komşuları Belçika ya da Lüksemburg, Türkiye değil. Bizim için hiç kolay değil" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye karşı adeta propaganda yaptı.

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Brüksel'de konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi, bütün Orta Doğu ve uluslararası hukuk için yeni sorunlar getiriyor. Kıbrıs sorunu gibi açık bölgesel sorunlar üzerindeki yan etkileri konusunda ayrıca endişeliyiz. Bu nedenle adil bir çözüm için her yeni girişimi destekleyeceğimiz hususunu tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SKANDAL AÇIKLAMALARI KARDAK KRİZİNİN YIL DÖNÜMÜNDE YAPTI

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye karşıtı açıklamalarının krizinin yıl dönümüne denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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