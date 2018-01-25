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50’nci kurbanı öldüremediğine pişman

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018
Seri katil 50’nci kurbanı öldüremediğine pişman

'da 49 hayat kadınını öldürmekle suçlanan Robert Pickton (68) adlı in 50'nci kurbanını öldüremediği için duyduğu pişmanlık TV izleyicilerinin kanını dondurdu. CBS televizyon kanalında yayımlanan Voice of a Serial Killer isimli belgeselde bu kez, hayat kadınlarını öldürdüğü ve etlerini parçalayarak sattığı gerekçesiyle 2002'de tutuklanan Pickton konu alındı. Belgeselde, tutuklu kılığına giren ile konuşan Pickton, 50'nci kurbanını öldüremediği için pişmanlık duyduğunu anlatarak, "Niye bu kadar dağınığım... Polis DNA'ları buldu ve beni yakaladı" dedi.

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Seri katil 50’nci kurbanı öldüremediğine pişman
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