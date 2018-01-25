Seri katil 50’nci kurbanı öldüremediğine pişman

Kanada'da 49 hayat kadınını öldürmekle suçlanan Robert Pickton (68) adlı seri katilin 50'nci kurbanını öldüremediği için duyduğu pişmanlık TV izleyicilerinin kanını dondurdu. CBS televizyon kanalında yayımlanan Voice of a Serial Killer isimli belgeselde bu kez, hayat kadınlarını öldürdüğü ve etlerini parçalayarak sattığı gerekçesiyle 2002'de tutuklanan Pickton konu alındı. Belgeselde, tutuklu kılığına giren ile konuşan Pickton, 50'nci kurbanını öldüremediği için pişmanlık duyduğunu anlatarak, "Niye bu kadar dağınığım... Polis DNA'ları buldu ve beni yakaladı" dedi.

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