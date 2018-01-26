ABD halkı gerçekleri bilse dehşete düşer

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen "Suriye'deki YPG: ABD ve Türkiye için Doğurabileceği Sonuçlar" başlıklı telekonferansta PYD/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi tartışıldı. Etkinliğe Heritage Vakfı Ortadoğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey ile Henry Jackson Cemiyeti üyesi Kyle Orton konuşmacı olarak katıldı.

Coffey, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği desteğin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Sıradan bir Amerikan vatandaşına, ABD'nin (Suriye'de) neo- Marksist bir grubu desteklediğini, bu grubun ABD tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgütle bağlantılı olduğunu ve NATO askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü anlatsanız hepsi dehşete düşer" dedi.

ABD'nin Suriye politikasındaki tutarsızlıkların bugünkü noktaya gelinmesine neden olduğuna işaret eden Coffey, "(Barack) Obama dönemi Beyaz Sarayı, beceriksiz bir şekilde YPG ile bu ortaklığa düştü. Şu anda bunu yönetmeye çalışıyoruz. Artık Başkan (Donald) Trump her şeyden sorumlu ancak o da bu stratejiyle devam etme hatta ikiye katlama kararı aldı" şeklinde konuştu.



'SÖZLER TUTULMADI'

ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar birçok söz verdiği ve bunların çoğunu tutmakta başarısız olduğunu vurgulayan Coffey, "Örneğin PYD, ABD'nin gitmeyecek dediği belirli bölgelere doğru ilerledi. YPG'ye verdiğimiz silahların veya eğitimlerin Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı sözünü de verdik. Bu imkansız bir şey. Bu, ABD yönetiminin söz verme ehliyetini aşan bir durumdu" değerlendirmesinde bulundu. Kyle Orton ise ABD'nin YPG'ye sağladığı desteğin Türk-Amerikan ilişkilerinde onarılması güç hasarlara neden olduğunu ve mevcut durumda bu hasarların kontrol edilemediğini anlattı.

"SİLAHLARI GERİ TOPLAMAYA NİYETLİYİZ"

Bir grup gazeteciye konuşan ve adının gizli tutulmasını isteyen üst düzey Amerikalı yetkili, başta Suriye olmak üzere birçok konudaki soruları yanıtladı. Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın doğudaki Menbiç'e doğru devam etmesi ihtimalinden endişeli olduklarını kaydetti. Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye ABD'nin silah yardımı yaptığı ve bunları toplama sözü verdiği hatırlatılan yetkili, "Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye niyetli olduğumuzu Türk tarafına söyledik." dedi. Yetkili, silahların toplanması için bir süre veremeyeceğini dile getirdi. Pentagon yetkilisi Korgeneral McKenzie, ABD'nin YPG'ye verdiği silahları dikkatle izlediğini söylerken, bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile görüşme halinde olduklarını ileri sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert ise yaptığı açıklamada Türkiye ile herhangi bir gerginlik istemediklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptığı açıklamada "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var" dedi.