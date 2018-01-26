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Adalet olimpiyatı

’de olimpiyatlara katılan 160 jimnastikçi kızı taciz eden doktor ’a ibretlik cezalar verildi. Kadın hâkim, “Sizi mahkûm etmek bir onurdur” dedi

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Giriş Tarihi: 26.1.2018
Adalet olimpiyatı
Kız 'nın 1997- 2016 arasında doktorluğunu yapan Larry 'ın ine uğrayan yaklaşık 160 kızın açtığı davada karar çıktı. Nassar 40-175 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, kızların Michigan eyaletindeki mahkemede verdikleri ifadeler, ABD halkını şoke etti. 54 yaşındaki Nassar, çarşamba günü çıkarıldığı duruşmada milli takım ve olimpiyatlara katılan genç kızlarla kadınlara yönelik 10 ayrı cinsel suçtan suçlu bulundu.

BÜYÜDÜK DÜNYAYI BAŞINA YIKIYORUZ
Nassar'ın tacizlerini detaylı şekilde anlatarak, ABD'de ve dünyada kadınlara yönelik cinsel tacizlerin bitmesi için birlik mesajı veren taciz mağdurları, ifadelerinde Nassar'a "Büyüdük ve şimdi dünyayı başına yıkıyoruz" dedi. Genç kızların acıklı hikâyeleri karşısında duygulanan mahkemenin kadın hâkimi Rosemarie Aquilina ise hükmü açıklarken, "Benim için sizi mahkûm etmek bir onur ve ayrıcalık. Siz cezaevinden dışarı çıkmayı hak etmiyorsunuz. Senin ölüm fermanını imzaladım" dedi. Genç kızlar Nassar'ın yanı sıra ABD Jimnastik Takımı ve Nassar'ın çalıştığı 'ne de dava açmıştı. Mahkemede ifade veren üniversitenin yönetim kurulu başkanı Lou Anna Simon, Nassar'ın tacizlerinden haberdar olmalarına rağmen harekete geçmediği yönündeki iddiaları reddetti, ancak toplum baskısı ve eyalet meclisinin çağrısının ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı.



RACHAEL ORTAYA ÇIKARDI
2016'da bir çocuğa cinsel tacizle suçlanarak tutuklanan ve bilgisayarında çocukların istismar edildiği görüntülerin bulunduğu Nassar, geçen yıl 60 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Michigan Üniversitesi ise aynı yıl Nassar'ın işine son vermişti. Eskiden ABD Milli Jimnastik Takımı'nda yer alan Rachael Denhollander'ın kamuoyuyla ilk kez paylaşımıyla ortaya çıkan jimnastik milli takımındaki cinsel taciz skandalının ABD medyası ve ABD Olimpiyat Komitesi tarafından nasıl saklandığı merak konusu olmuştu. Komite, olayın saklanmasıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatacağını duyurdu.
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