Gerhard Schröder 5’inci kez evleniyor

Almanya'nın eski Başbakanı 73 yaşındaki Gerhard Schröder, beşinci kez evleneceğini duyurdu. Güney Kore'nin başkenti Seul'de açıklama yapan Schröder, Güney Koreli tercüman sevgilisi So-Yeon Kim'le evleneceğini kaydetti. Schröder, kendisinden 26 yaş küçük kız arkadaşıyla ilkbaharda nikah masasına oturacağını belirtti. Geçen yıl So-Yeon Kim'le aşk yaşadığını kamuoyuna duyuran Gerhard Schröder'in bu ilişki nedeniyle dördüncü eşi Doris Schröder-Köpf'den ayrıldığı iddia edilmişti. Çevirmenlik yapan 47 yaşındaki So-Yeon Kim, Schröder ile birçok uluslararası toplantıya katıldı.

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