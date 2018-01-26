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Yine sahibinin yüzünü güldürdü

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Giriş Tarihi: 26.1.2018
Yine sahibinin yüzünü güldürdü
Her daim somurtuk yüz ifadesi sayesinde '' (Grumpy Cat) lakabıyla fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012'den beri sahibine yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir getirmesinin yanı sıra mahkemeden de 710 bin dolarlık tazminat elde etti. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkemede Granade Beverage isimli kahve firması ile 'Huysuz Kedi'nin sahibi Tahatha Bundesen arasında telif hakkı davası görülüyordu. Jüri 24 Ocak'ta kedinin sahibinin lehine karar verip kedinin fotoğrafını izinsiz kullanan kahve firmasının 710 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.
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Yine sahibinin yüzünü güldürdü
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