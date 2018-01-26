Yine sahibinin yüzünü güldürdü

Her daim somurtuk yüz ifadesi sayesinde 'Huysuz Kedi
' (Grumpy Cat) lakabıyla internet
fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012'den beri sahibine yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir getirmesinin yanı sıra mahkemeden de 710 bin dolarlık tazminat elde etti. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkemede Granade Beverage isimli kahve firması ile 'Huysuz Kedi'nin sahibi Tahatha Bundesen arasında telif hakkı davası görülüyordu. Jüri 24 Ocak'ta kedinin sahibinin lehine karar verip kedinin fotoğrafını izinsiz kullanan kahve firmasının 710 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.