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" için tek çıkar yol, birliktir"

Siyasi Büro Üyesi Salah el-Berdevil, geçen ekim ayında sağlanan ulusal uzlaşı anlaşmasının uygulanması konusunda kararlı olduklarını belirterek "Ulusal birliğin sağlanması, bizim için bir taktik değil, 'le mücadelede tek seçenek" dedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 17:42
Filistin için tek çıkar yol, birliktir

Berdevil, Halk Kurtuluş Cephesi'nin () düzenlediği "Filistin davasını tasfiye projeleri" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, "Ulusal birlik, stratejik bir seçenek ve -ABD bloğunu hezimete uğratmak için tek yoldur." dedi.

Filistin uzlaşısının hayata geçirilmesi gerektiğini ve bir slogan olarak kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Berdevil, "Ulusal birliğin sağlanması, bizim için bir taktik değil, İsrail'le mücadelede tek seçenek." diye konuştu.

"ULUSAL UZLAŞI ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

Öte yandan FHKC Siyasi Büro Üyesi Cemil Mezher ise konuşmasında "ulusal uzlaşının çok yavaş ilerlediğini" söyledi.

Refah 10 yıl aradan sonra ilk kez Filistin Yönetimi’nin kontrolünde geçişlere açıldı

ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

BATI ŞERİA TAMAM, SIRA GAZZE ŞERİDİ'NDE...

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen aralık ayının başından itibaren Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de tüm kontrolü alması gerekiyordu. Ancak bu tam olarak hayata geçirilemedi.

Mahmud Abbas: Kudüs için savaşacağız

Bazı konularda yaşanan anlaşmazlıkların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararından sonra Filistinli grupların gündeminin iç uzlaşı sürecinden bu konuya kayması da bu durumda etkili oldu.

Filistin uzlaşı sürecini hayata geçirmek için Fetih ve Hamas yetkililerinin yeniden Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.?

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