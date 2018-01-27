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Gece kulübüne silahlı saldırı

'da bir eğlence kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 00:29
Gece kulübüne silahlı saldırı

BBC'nin haberine göre, Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne sabah erken saatlerde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 14 kişi öldü.

Ölenler arasında 2 çocuğun da olduğunun kaydedildiği haberde, aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu birçok yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"UYUŞTURUCU ÇETESİNİN İŞİ OLABİLİR"

Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganların ticaretiyle uğraşan bir suç çetesinden olabileceği bildirildi.

Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago kulübünde meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısını doğruladı.

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Gece kulübüne silahlı saldırı
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