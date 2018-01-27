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Taciz iddiası sunuculuğundan etti

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Taciz iddiası Oscar sunuculuğundan etti
ABD'de Hollywood'da başlayıp dünyaya yayılan le mücadele kampanyası bu yılki törenine damgasını vurmaya başladı. En iyi kadın oyuncu ödülünü takdim etmesi beklenen Casey Affleck, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına koşut olarak, törende sunuculuk yapmaktan çekildi. Akademi sözcüsü, 4 Mart'taki törende Affleck'in katılmayacağını teyit ederek 'Bu kararı takdirle karşılıyoruz" dedi. Affleck'in 2010'da yönettiği "I'm Still Here" isimli "sahte belgesel" tarzındaki filmin yapımcısı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, çekimler sırasında cinsel tacize uğradıkları suçlamasında bulunup dava açmıştı.
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Taciz iddiası Oscar sunuculuğundan etti
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