Taciz iddiası Oscar sunuculuğundan etti

ABD'de
Hollywood'da başlayıp dünyaya yayılan cinsel taciz
le mücadele kampanyası bu yılki Oscar
törenine damgasını vurmaya başladı. En iyi kadın oyuncu ödülünü takdim etmesi beklenen Casey Affleck, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına koşut olarak, törende sunuculuk yapmaktan çekildi. Akademi sözcüsü, 4 Mart'taki törende Affleck'in katılmayacağını teyit ederek 'Bu kararı takdirle karşılıyoruz" dedi. Affleck'in 2010'da yönettiği "I'm Still Here" isimli "sahte belgesel" tarzındaki filmin yapımcısı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, çekimler sırasında cinsel tacize uğradıkları suçlamasında bulunup dava açmıştı.