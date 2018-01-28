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hastalarına yardım 14’lük kızdan

Büyükannesi de ’lı olan ’li Yang akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Hasta tanıyamadığı kişinin fotoğrafını çekiyor. Uygulama kim olduğunu söylüyor

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Giriş Tarihi: 28.1.2018
Alzheimer hastalarına yardım 14’lük kızdan
14 yaşındaki Emma Yang, hastası büyükannesinden ilham alarak hafıza kaybı yaşayan hastalar için uygulama geliştirdi. 'li "Timeless" isimli uygulamasıyla Alzheimer hastalarına umut olmaya hazırlanıyor. Yang, daha 7 veya 8 yaşlarındayken hastalık sebebiyle büyük annesinin hafızasını yitirişine şahit oldu. Erken yaşlarda kodlamayı öğrenen genç kız, yeteneğiyle büyük annesine ve diğer Alzheimer hastalarına yardım etmeye karar verdi. Henüz yapım aşamasında olan ve IOS işletim sistemine sahip telefon ve tabletlerle uyumlu uygulama, Alzheimer hastalarına arkadaşlarının ve aile bireylerinin fotoğraflarını tarayarak gösterecek. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde, hasta etrafındaki tanımadığı kişilerin kim olduğunu uygulamaya sorabilecek. Uygulamada hastanın ismi, telefon numarası ve adresi gibi kişisel bilgilerin yanı sıra aile ile ilgili bilgileri de yer alacak. Ayrıca, Timeless uygulaması, hastaya günlük görevlerini de hatırlatabilecek.

MADDİ DESTEK ARIYOR
Kairos isimli teknoloji firması ile işbirliği yapan genç yazılımcı, uygulamasını hayata geçirebilmek için internette maddi destek kampanyası başlattı. Yang "İnsanlar, teknolojinin bu hastalığa çözüm getirmeyeceğini ya da yaşlı bireylerin cihazları kullanamayacağını düşünüyor. Onlara tanıttırırsanız hayatlarını kolaylaştırabilir" dedi.
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Alzheimer hastalarına yardım 14’lük kızdan
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