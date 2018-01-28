Ambulansla intihar saldırısı: 95 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil, haftasonuna kanlı bir saldırıyla uyandı. Afganistan'da güvenlik önlemlerinin en sıkı uygulandığı bölgede ambulansa yüklenen bombayla gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 95 kişi yaşamını yitirdi, 158 kişi de yaralandı. Emniyet yetkilileri, saldırının eski İçişleri Bakanlığı binası ve Cumhuriyet Hastanesi yakınında gerçekleştiğini belirtti. Taliban'ın üstlendiği saldırıda çok sayıda ağır yaralının bulunduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği öğrenildi. Saldırının yaşandığı caddenin çevresi savaş alanına dönerken, bölgedeki iş yerleri, konutlar ve araçlarda ağır hasar meydana geldi. İki güvenlik noktasının arasında gerçekleşen saldırının ardından bölgeye çıkan tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Üst düzey güvenlik kontrolleri yapılan bölgede birçok ülkenin diplomatik temsilcilikleri bulunuyor. Taliban geçtiğimiz hafta da Kabil'de yabancıların kaldığı Intercontinental Hotel'e saldırı düzenlemiş, aralarında başka ülke vatandaşlarının da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirmişti.

BUGÜN NELER OLDU