Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mali'de askerlere silahlı saldırı: 18 ölü

'de askerlere silahlı saldırı: 18 ölü

'de düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 21:26 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 22:11
Mali'de askerlere silahlı saldırı: 18 ölü

Ordunun resmi Facebook hesabından paylaştığı bilgiye göre, silahlı kişiler, Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bulunduğu Timbuktu kentindeki kampa saldırdı. Saldırıda 14 asker öldü, 18 asker ağır yaralandı.

Güvenlik kaynakları, saldırıyı düzenleyenlerin henüz tespit edilemediğini duyurdu.

Bu arada, yerel basındaki haberlere göre, Nijer sınırındaki askeri kampa da roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Geçen hafta Perşembe günü Boni kentinde yola döşenen mayının sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti. Aynı gün, Youwarou bölgesinde silahlı grubun güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mali'de askerlere silahlı saldırı: 18 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN