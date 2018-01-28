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Zeytin Dalı Harekatı'na karşı BATI-- ittifakı

ve Avrupa Parkementosu Raportörü Kati Piri, 'nün yayın organı Ahval internet sitesine yaptığı açıklamalarda terör örgütü 'nın bir tehdit olmadığını söyledi. FETÖ'cü internet sitesi yazıyı bu başlıkla verdi, terör örgütü elebaşı yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı...

Giriş Tarihi: 28.1.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 18:43
Zeytin Dalı Harekatı'na karşı BATI-FETÖ-PKK ittifakı

'nün yayın organlarından olan Ahval, ve Avrupa Parlamentosu Rapotörü Kati Piri ile röportaj gerçekleştirdi. Piri'nin ''Avrupa 'yı bir tehdit olarak görmüyor'' sözlerini ön plana çıktığı yazıda, FETÖ-PKK işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarını temizleyerek Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsızlığını dile getiren Piri, terör propagandası yapan terör destekçilerinin gözaltına alınmasını ''hoşnutsuzluğu barışçıl bir şekilde ifade etmek'' olarak niteledi.

Bütün Batı ülkeleri gibi terör örgütü PKK/'nin üstünü bahanesiyle örtmeye çalışan Piri, Türkiye'nin sınırındaki halka zulmeden teröristleri ve terör yuvalarını görmezden gelerek ''Türkiye'nin sınırındaki PKK'lıları bir tehdit olarak görmüyorum. Asıl tehdit DEAŞ'tır'' dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞI MÜSLİM, YAZIYI PAYLAŞTI

Terör örgütü PKK'nın 'deki yapılanması olan PYD-YPG elebaşı , Piri'nin FETÖ'cü Ahval'de geçen açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Müslim, yazıyı ''PKK Avrupa için bir tehdit değildir, DEAŞ tehdittir'' notu ve FETÖ'nün sitesi Ahval yazarı 'ın ismi ile paylaştı.

Yazı ve sonrasında yaşananlar terör destekçisi Avrupa'nın FETÖ - PKK üçgenindeki ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Zeytin Dalı Harekatı'na karşı BATI-FETÖ-PKK ittifakı
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