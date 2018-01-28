Zeytin Dalı Harekatı'na karşı BATI-FETÖ-PKK ittifakı

FETÖ'nün yayın organlarından olan Ahval, Hollandalı Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Rapotörü Kati Piri ile röportaj gerçekleştirdi. Piri'nin ''Avrupa PKK'yı bir tehdit olarak görmüyor'' sözlerini ön plana çıktığı yazıda, FETÖ-PKK işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarını temizleyerek Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsızlığını dile getiren Piri, terör propagandası yapan terör destekçilerinin gözaltına alınmasını ''hoşnutsuzluğu barışçıl bir şekilde ifade etmek'' olarak niteledi.

Bütün Batı ülkeleri gibi terör örgütü PKK/PYD'nin üstünü DEAŞ bahanesiyle örtmeye çalışan Piri, Türkiye'nin sınırındaki halka zulmeden teröristleri ve terör yuvalarını görmezden gelerek ''Türkiye'nin sınırındaki PKK'lıları bir tehdit olarak görmüyorum. Asıl tehdit DEAŞ'tır'' dedi.





TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞI MÜSLİM, YAZIYI PAYLAŞTI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD-YPG elebaşı Salih Müslim, Piri'nin FETÖ'cü Ahval'de geçen açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Müslim, yazıyı ''PKK Avrupa için bir tehdit değildir, DEAŞ tehdittir'' notu ve FETÖ'nün sitesi Ahval yazarı Sertaç Aktan'ın ismi ile paylaştı.

Yazı ve sonrasında yaşananlar terör destekçisi Avrupa'nın FETÖ - PKK üçgenindeki ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.